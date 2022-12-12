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Зеленский предложил России начать вывод войск к Рождеству

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  • 12.12.2022, 23:39
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Зеленский предложил России начать вывод войск к Рождеству
Владимир Зеленский

И назвал три шага, которые приблизят наступление мира.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал лидерам стран Большой семерки три шага, которые ускорят наступление мира в Украине.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает агрессию, а значит должна быть продолжена и поддержка Украины «в следующем году — так же как и в этом».

«Но кроме этого, мы должны сделать и давно ожидаемые шаги — то, что ускорит наступление мира. Я перечислю эти шаги. Их три», — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что Россия имеет преимущество в артиллерии и ракетах.

«Украине требуются современные танки, и я прошу вас открыть эту оборонную возможность для нас. Это реально сделать уже сейчас. Украине требуется постоянная поддержка артиллерией, пушками и снарядами. Это то, что не допустит эскалации с российской стороны. Нам требуется больше реактивной артиллерии и более дальнобойные ракеты. Чем результативнее мы будем с таким вооружением, тем короче будет российская агрессия», — сообщил Зеленский.

Вторым шагом президент Украины назвал сохранение финансовой, энергетической и социальной стабильности страны.

«Не проиграть в этом — это выиграть во всем. В частности, надежная защита украинской энергетики от российских ракет и иранских дронов будет защитой всей Европы, поскольку этими ударами Россия провоцирует гуманитарную и миграционную катастрофу не только для Украины, но и всего ЕС», — добавил президент Украины.

В качестве третьего шага Владимир Зеленский назвал «новую дипломатию». Он отметил, что Украина всегда была лидером переговорных усилий и делала все, чтобы остановить российскую агрессию. Зеленский напомнил об украинской формуле мира, которую он озвучил на саммите G20.

«Предлагаю созвать специальный саммит — Global Peace Formula Summit — чтобы определиться, как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира. Я предлагаю вам, как и другим сознательным государствам, проявить свое лидерство в реализации формулы мира в целом, либо отдельных ее пунктов. И предлагаю России предпринять конкретный шаг навстречу дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят. Впереди праздники, которые отмечают миллиарды людей: Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попробовать доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на Рождество начать выведение российских войск с международно признанной территории Украины», — заявил Зеленский.

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