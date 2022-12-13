CNN: США завершают планы по отправке ПВО Patriot в Украину 2 13.12.2022, 20:44

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О передаче могут объявить уже на этой неделе.

США завершают подготовку планов по поставкам систем ПВО Patriot в Украину. О передаче могут объявить уже на этой неделе.

Об этом сообщает СNN.

По информации издания, несколько американских чиновников подтверждают, что планы по поставкам находятся на финальной стадии.

СNN отмечает, что план должны еще должен быть утвержден министром обороны Ллойдом Остином, прежде чем он будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.

«Три чиновника сообщили, что одобрение ожидается», - подчеркивает издание.

При этом неясно, сколько именно установок США планируют передать Украине, но стандартная батарея Patriot включает в себя радарную установку, которая обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, энергогенерирующее оборудование, станцию управления боевыми действиями и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к стрельбе ракеты.

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