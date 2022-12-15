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Военный эксперт: Сухопутное наступление ВСУ на Мелитополь начнется после остановки врага на Востоке

  • 15.12.2022, 17:32
Военный эксперт: Сухопутное наступление ВСУ на Мелитополь начнется после остановки врага на Востоке

Мелитополь - это важный логистический узел.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил в комментарии espreso.tv, что руководству РФ важнее удержать Крым, чем оккупированный Восток Украины.

- Мелитополь - это важный логистический узел, соединяющий противника между оккупированным Крымом и Донбассом. У россиян слишком много там транспортных коммуникаций. Если обвалить железнодорожное и автомобильное сообщение, у россиян могут начаться специфические каскадные процессы. Сейчас единственная логистическая артерия, которая может обеспечивать врага, - это из Донбасса в Мелитополь по железной дороге из Донецка, или из Мариуполя в Волноваху, - отметил Киричевский.

По словам военного эксперта, Крымский мост сейчас фактически выведен из строя, там даже пустые грузовики не пропускают.

- Если транспортные коммуникации на Мелитопольщине будут перерезаны, у россиян возникнут проблемы поставки оружия, горючего и провизии на Запорожское направление. Для россиян важнее удержать Крым, чем Восток Украины. И вопрос открытый, как они собираются удержать Крым в таких условиях. Сейчас ВСУ останавливают оккупантов под Бахмутом и в Луганской области. Допускаю, что сухопутное наступление ВСУ на Мелитополь начнется после остановки врага на Востоке, - подчеркнул Киричевский.

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