Свиной грипп вернулся в Беларусь на фоне «тридемии» 5 16.12.2022, 14:07

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Главный инфекционист страны рассказал об особенностях эпидемии в этом году.

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрируется в Беларуси и многих других странах. Кое-где говорят о так называемой «тридемии»: когда одновременно «лютуют» коронавирус, вирусы гриппа и другие острые респираторные инфекции.

Среди вирусов гриппа, которые выявляют сегодня в Беларуси, доминирует H1N1, рассказала журналистам завлабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева.

Более известен он как «свиной грипп» — его пандемия в 2009-м доставила медикам во всем мире немало хлопот. Сегодня циркуляция штамма снова вызывает опасения – но больше не у врачей, а у белорусов: стоит ли переживать из-за «свиного гриппа»?

Это уже «наш» вирус

Главный инфекционист Беларуси, профессор Игорь Карпов уверяет: ситуация 2009-го со свиным гриппом в стране больше не повторится. Более того – он призывает не переживать и не «раздувать» эту тему.

«То, что было в 2009 году, это так называемая пандемическая ипостась гриппа, выход нового штамма. Свиной грипп (имеется ввиду H1N1, калифорнийский грипп) давно утратил свой пандемический потенциал», — пояснил доктор.

Всего с 1889 года было шесть таких пандемий, самой длительной была «испанка», которая продолжалась 23 месяца.

«Сейчас вирус гриппа H1N1 — «наш», обычный, который циркулировал в течение многих лет. Он давно, кстати, не называется свиным», — добавил Карпов.

Всего же сейчас в северном полушарии циркулируют четыре штамма гриппа — выпущенные к этому сезону вакцины от них успешно защищают. Все эти вирусы — сезонные. Опасных, пандемических, специалисты не регистрируют.

«Я бы не стал пугать друг друга свиным гриппом», — отметил инфекционист.

Вакцинация необходима

Особенно во время «тридемии» актуальна вакцинация: по данным белорусских медиков, вакцинированные от гриппа болеют почти в десять раз реже. Это важно для групп риска, ведь пожилые люди, диабетики, люди с иммунодефицитом и беременные могут особенно тяжело перенести грипп – в том числе с летальным исходом.

На днях в своем Facebook о ситуации с заболеваемостью написал другой известный врач-инфекционист Никита Соловей. Он подчеркнул, что прививаться можно и «в сезон»: так что и сейчас вы можете сходить и сделать прививку от гриппа. Важно сделать и ревакцинацию от коронавируса, если прививались вы достаточно давно.

Очень важно вовремя обращаться к докторам и не заниматься самолечением. Если у вас стойкая высокая температура, которая не сбивается — вызывайте врача. «Прописывать» самим себе лекарства не нужно, особенно антибиотики — они не работают при вирусах.

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