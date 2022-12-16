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Правительство Польши представило новую жилищную программу для людей до 45 лет

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  • 16.12.2022, 20:30
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Правительство Польши представило новую жилищную программу для людей до 45 лет

Благодаря этой программе кредитоспособность поляков вырастет на 20%.

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда объявил о новом правительственном проекте поддержки при покупке первого жилья для людей в возрасте до 45 лет, передает «Польское радио».

Кредитная ставка составит 2%, остальное компенсирует государство. Доплата рассчитана на 10 лет, ограничений на площадь жилья не будет. Согласно предположениям, максимальная сумма кредита должна составлять 500 тыс. злотых в случае для одного собственника и 600 тыс. злотых для, по крайней мере, двух. Собственный вклад не требуется.

«Мы не ограничиваемся первичным рынком. Мы видим, что на этом рынке есть определенные проблемы: квартир в 2023 году будет меньше по сравнению с 2022. Мы не хотели бы, чтобы из-за этого нельзя было воспользоваться программой. Для молодых людей нет особой разницы будет ли квартира с первичного или вторичного рынка», – пояснил Вальдемар Буда.

По оценке главы ведомства развития, благодаря этой программе кредитоспособность поляков вырастет примерно на 20%.

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