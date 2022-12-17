Японский оборонный бюджет станет третьим в мире 17.12.2022, 16:21

После США и Китая.

Япония обнародовала крупнейший план по наращиванию своего военного потенциала со времен Второй мировой войны, после которой страна приняла «пацифистскую Конституцию» по американскому проекту. Японский оборонный бюджет станет третьим в мире – после США и Китая, пишет «Радио Свобода».

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, наращивание военных мощностей – это ответ на «различные вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся».

На обеспокоенность японского правительства повлиял российский прецедент вторжения в Украину, который может использовать Китай для нападения на Тайвань. А это будет угрожать близлежащим японским островам, нарушит поставки полупроводников и может перекрыть маршруты нефтетанкеров.

В соответствии с планом, оборонный бюджет Японии на следующие пять лет составит 320 миллиардов долларов, что выше 1% от ВВП – предела, действовавшего в Японии с 1976 года. На эти средства страна намерена закупить ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, истребители-невидимки, вертолеты, тяжелые транспортные самолеты, подводные лодки и военные корабли.

Согласно конституции, Япония «на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров». Также в законе отмечено, что в Японии «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны».

Однако позже трактовку расширили, по смыслу разведя оборону и войну. Сейчас в Японии нет армии, но есть Силы самообороны, и официально оружие закупается для оборонительных целей.

Из-за вторжения России в Украину начала спешно вооружаться и Финляндия. В стране отметили, что после российского нападения на Украину «многие страны одновременно попытались улучшить свою обороноспособность».

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