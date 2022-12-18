Украинский гранатометчик в упор бьет по стреляющему в него русскому танку 1 18.12.2022, 13:21

4,788

Фото: AP

Потрясающее по героизму видео ближнего боя.

Героическое видео о подвиге украинского военного во время ближнего боя опубликовал главный редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов.

На видео украинский гранатометчик пытается подбить российский танк, несмотря на то, что тот развернул в его сторону ствол и готов к выстрелу.

«Запредельный героизм. Несколько российских танков и БМП с ближней дистанции атакуют украинские позиции в редкой и просматриваемой насквозь посадке. Враг получает корректировку с квадрокоптера, который подсказывает, где расположены украинцы. У россиян подавляющее превосходство в силах. Но украинский герой не сдается, хотя у бойца всего лишь старый гранатомет. Наш боец не попал, потому что российский танк целился в него в упор. Однако после выстрела российский танк уехал, наш Воин не был задет снарядом. Прошу, если кто знает, найти участников этого боя», — написал Юрий Бутусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».