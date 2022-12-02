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Посол США назвала три составляющие победы Украины

  • 2.12.2022, 5:09
Посол США назвала три составляющие победы Украины
Бриджит Бринк

Победа Украины неизбежна.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявляет, что не имеет никаких сомнений в победе Украины в войне с Россией.

Как сообщает корреспондент «Европейской правды», об этом американский дипломат заявила во время Киевского форума по безопасности.

«У меня и до этого назначения не было никаких сомнений в том, что Украина победит. Нет их и сейчас», - подчеркнула Бринк.

Она добавила, что победа Украины заключается в трех составляющих.

«Это, согласно Уставу ООН, является восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Кроме того, это привлечение к ответственности за военные преступления. Путешествуя по Украине, я видела ужасные следы военных преступлений. Те, кто их совершил, должны быть привлечены к ответственности. И наконец — это выплата репараций. И здесь США и мир преданы в том, чтобы помочь Украине с восстановлением», - перечислила американская госпожа посол.

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