Армия РФ ослабела из-за нехватки ключевых военных дронов 2.12.2022, 16:20

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Без них россиянам сложно отбиваться от ВСУ.

В России начался дефицит отечественных разведывательных беспилотников «Орлан-10», который отражается на боеспособности российской армии. Об этом пишет американское издание The Washinghton Post.

ВС РФ использует «Орлан-10» для разведки, наблюдения, корректирования огня, а иногда даже для радиоэлектронной борьбы. Эта модель считается одной из самых массовых в России и «глазами» российской армии, поскольку передают изображение на расстоянии до 120 км и позволяют корректировать огонь артиллерии. Но последние данные свидетельствуют о том, что у РФ заканчиваются такие дроны, а производство не покрывает потери.

Неизвестно, сколько еще «Орлан-10» осталось в арсенале ВС РФ, ведь украинские военные сбили множество таких дронов с начала вторжения. Полковник Юрий Соловей, который возглавляет противовоздушную оборону сухопутных войск Украины, сказал, что с начала полномасштабной войны его подчиненные уничтожили более 580 «Орланов-10». Россияне начали использовать вместо них другие беспилотники, что свидетельствует о дефиците.

Заместитель командира батальона 93-й механизированной бригады ВСУ лейтенант Александр Сосовский поделился историей о том, как вместе с сослуживцами едва не погиб из-за этого дрона в Харьковской области. Украинский офицер вместе с четырьмя солдатами заехал в село неподалеку от линии фронта и услышал гул над головой — россияне начали их обстреливать. Военные переезжали с места на место, прятались в укрытия и даже пытались разделиться, однако противник постоянно корректировал огонь с помощью «Орлана», летающего в небе.

Это далеко не единственный случай, однако в последнее время Сосовский замечает все меньше и меньше российских дронов. Раньше ВС РФ часто запускали сразу по два «Орлана», чтобы один искал позиции ВСУ, а другой направлял артиллерийские удары, а к лету они стали редко появляться даже по одному.

В сентябре после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области командир российского батальона «Восток» Александр Ходаковский пожаловался на острый дефицит беспилотников. По его словам, без «средств артиллерийской разведки» не может определить, откуда украинские военные наносят удары.

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