В Минске предупредили о вынужденных остановках движения троллейбусов

В Минске предупредили о вынужденных остановках движения троллейбусов2
- 20.12.2022, 21:08
- 3,086
Причина — погода и соль.
В Минске останавливаются троллейбусы. Причина — погода и соль. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома.
В связи с изменением температуры воздуха с минусовой на плюсовую, а также тумана на отдельных участках дорог, происходит возгорание элементов контактной сети. Из-за этого отключается напряжение на тяговых подстанциях и происходит остановка движения троллейбусов.
«Данное обстоятельство обусловлено оседанием соли на контактной сети, что во взаимодействии с водой (осадками) приводит к химической реакции. Основные места — центральные магистрали: проспект Дзержинского, улицы Пушкина, Притыцкого, Московская, Чкалова и другие», — рассказали в мэрии.
Бригады ГП «Минсктранс» оперативно направляются к местам происшествия и стараются максимально быстро ликвидировать последствия.