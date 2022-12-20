В Минске предупредили о вынужденных остановках движения троллейбусов 2 20.12.2022, 21:08

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Причина — погода и соль.

В Минске останавливаются троллейбусы. Причина — погода и соль. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

В связи с изменением температуры воздуха с минусовой на плюсовую, а также тумана на отдельных участках дорог, происходит возгорание элементов контактной сети. Из-за этого отключается напряжение на тяговых подстанциях и происходит остановка движения троллейбусов.

«Данное обстоятельство обусловлено оседанием соли на контактной сети, что во взаимодействии с водой (осадками) приводит к химической реакции. Основные места — центральные магистрали: проспект Дзержинского, улицы Пушкина, Притыцкого, Московская, Чкалова и другие», — рассказали в мэрии.

Бригады ГП «Минсктранс» оперативно направляются к местам происшествия и стараются максимально быстро ликвидировать последствия.

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