СБУ сорвала покушение на Резникова и Буданова 21.12.2022, 12:23

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Глав украинской разведки и министерства обороны хотела устранить Россия.

СБУ предупредила покушение на главу украинский разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова.

Об этом в интервью телеканалу «1+1» сообщил руководитель СБУ Василий Малюк.

Российские спецслужбы готовились ликвидировать главу украинской разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова. Но СБУ предупредила это покушение.

«Россияне постоянно над этим покушением работают. Мы не будем все рассказывать, поскольку они также учатся на своей позорной практике. Работают они не только по мне, а по многим высокопоставленным должностным лицам в нашей стране. Относительно недавно была готовка покушения на моего побратима Кирилла Буданова и министра обороны Резникова», - рассказал Малюк.

В Украину отправлен исполнитель, а до этого россияне ставили «проверочную задачу» по ликвидации одного военнослужащего.

Ранее сайт Charter97.org писал, что 8 августа СБУ задержала киллеров, которые приехали из Беларуси и планировали убить министра обороны Украины.