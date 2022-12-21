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Напротив посольства Беларуси в Литве открыли фреску в честь Алеся Беляцкого

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  • 21.12.2022, 20:02
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Напротив посольства Беларуси в Литве открыли фреску в честь Алеся Беляцкого

Фотофакт.

В Вильнюсе состоялось открытие большой фрески с портретом белорусского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира, политзаключенного Алеся Беляцкого, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Фреска размещена на фасаде прогимназии Симона Даукантаса напротив посольства Беларуси, выполнена художественной лабораторией Kiaurai Sienas и посвящается не только Беляцкому, но и всем политзаключенным в Беларуси. Ее создание поддержали литовские власти.

На открытии присутствовал вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

«Алесь Беляцкий для нас является символом и лицом сопротивления и борьбы за свободу, за демократию, за европейское будущее Беларуси. Он является Нельсоном Манделой наших дней. И Нобелевский комитет это признал своей наградой. В лице Алеся мы распространяем весть про всех белорусов, которые находятся в тюрьмах как политзаключенные — на сегодня это 1435 человек. И мы шлем весть всему миру, что нельзя забывать тех людей, которые борются за то, что для нас является ежедневными реалиями — для них же это является целью, за которую они вынуждены идти в тюрьмы, сталкиваться с пытками и даже умирать», — заявил он.

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