Потери России в Украине превысили 100 тысяч человек 3 22.12.2022, 8:58

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

ВСУ также уничтожили 3 тысячи танков и около 6 тысяч бронемашин врага.

По состоянию на 22 декабря российская оккупационная армия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава. Кроме того, украинские военнослужащие уничтожили 3 тысячи танков и около 6 тысяч других бронемашин.

Подтверждено огневое поражение 17 декабря сосредоточение личного состава и техники противника в районе Горловки Донецкой области. Там были ликвидированы 13 военнослужащих противника, 4 из которых – офицеры. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 22 декабря.

Также была уничтожена боевая машина десанта и 3 грузовика с боеприпасами. Информация о раненых уточняется. С целью строительства фортификационных сооружений в Белгородской области, местное российское руководство объявило о наборе добровольцев за денежное вознаграждение для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский БПЛА типа «Форпост» и еще два типа «Ланцет-3».

Украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие продолжают уничтожать штабы и склады с боекомплектом российской армии на временно захваченных территориях Украины. В течение трех дней ВСУ уничтожили еще шесть складов БК и две базы захватчиков.

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