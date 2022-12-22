ВСУ разгромили войска РФ в районе Горловки 1 22.12.2022, 9:09

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Ликвидировано большое количество российских офицеров.

Защитники Украины накануне отбили атаки российских оккупантов в районах 16 населенных пунктов Луганщины и Донетчины, нанесли им новые потери, поразив пункты управления и районы сосредоточения живой силы. Подтверждена «бавовна» в Горловке несколько дней назад, в результате которой было ликвидировано более десятка захватчиков, в том числе офицеров.

В общем на сегодня, 302-е сутки или почти 10 месяцев войны, страна-агрессор потеряла более 100 тысяч личного состава, 3000 танков и около 6000 других бронемашин. В Белгородской области РФ местные власти уже ищут добровольцев, которые бы за деньги согласились рыть окопы для «защиты от ВСУ», сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Штупун в утренней сводке на 22 декабря.

По его словам, продолжая агрессию, враг нанес шесть ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области. Также произвел 64 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Вместе с тем украинские воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площадка и Краснопоповка Луганской области, а также Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, инка в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Но на Северском он обстрелял из реактивных систем залпового огня район Заруцкого на Сумщине.

На Слобожанском направлении танковым и артиллерийским обстрелам со стороны ВС РФ подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении под огненное поражение оккупантов попали Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Макеевки, Площадки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении враг стрелял из танков и всего спектра артиллерии по районам н. п. Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Клищиеевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Майорск, Железное и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении огневого воздействия со стороны ВС РФ испытали Красногоровка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка на Донтетчине.

На Новопавловском направлении российская армия совершила обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии захватчиков подверглись Красногригорьевка Днепропетровской области и Херсон.

Подтверждено огневое поражение 17 декабря сосредоточение личного состава и техники врага в районе Горловки Донецкой области. Там были ликвидированы 13 военнослужащих ВС РФ, четверо из которых – офицеры. Также уничтожена боевая машина десанта и три грузовика с боеприпасами. Информация о раненых уточняется.

В целях строительства фортификационных сооружений в Белгородской области РФ местное российское руководство объявило о наборе добровольцев за денежное вознаграждение – для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов.

В то же время авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский БПЛА типа «Форпост» и еще два – типа «Ланцет-3».

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы захватчиков.

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