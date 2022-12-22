Кадры из Бахмута: «вагнеровцов» выбили с улицы Лумумбы

Кадры из Бахмута: «вагнеровцов» выбили с улицы Лумумбы4
- 22.12.2022, 11:59
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Показано видео маршрута, по которому пытались продвинуться российские наемники.
В сети опубликовали видео, снятое на улице Патриса Лумумбы на восточном пригороде Бахмута Донецкой области.
Информация обнародована в Telegram-канале «Supernova. Война из России».
Кадры улицы Бахмута, первой встретившей атаки «вагнеровцев», сняты с беспилотника. Улица начинается на шоссе Е40 и тянется на запад. Длина – 3,4 км.
На видео зафиксирована местность, полностью разрушенная боями.
Вдоль дороги – почерневшие от пожаров жилые дома.
Некоторые 5-этажки потеряли целые подъезды.
Разрушены подъезды домов: от первого до последнего этажа
Отдельные постройки снесены к фундаменту. Вместо них – кирпичные останки, которые показывают, как когда-то там располагались квартиры.
Промышленные здания потерпели не меньшие разрушения - разбиты стены и крыши.
Особенно поражаются кадры, если сравнить их с довоенными фотографиями. На снимках, размещенных на Google-картах – мирный город с мирными домами и предприятиями.
Промышленные предприятия на улице Патриса Лумумбы в Бахмуте на Донетчине
Между тем стоит отметить, что накануне в Telegram-канале «Мадяра», командира подразделения аэроразведки, указывалось, что Бахмут - полностью освобожден от нашествия армии России.
Кроме того 21 декабря в сети распространили сообщение неизвестного корреспондента, отмечавшего, что от города отброшены все войска армии РФ.