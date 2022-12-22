Кадры из Бахмута: «вагнеровцов» выбили с улицы Лумумбы 4 22.12.2022, 11:59

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Показано видео маршрута, по которому пытались продвинуться российские наемники.

В сети опубликовали видео, снятое на улице Патриса Лумумбы на восточном пригороде Бахмута Донецкой области.

Информация обнародована в Telegram-канале «Supernova. Война из России».

Кадры улицы Бахмута, первой встретившей атаки «вагнеровцев», сняты с беспилотника. Улица начинается на шоссе Е40 и тянется на запад. Длина – 3,4 км.

На видео зафиксирована местность, полностью разрушенная боями.

Вдоль дороги – почерневшие от пожаров жилые дома.

Некоторые 5-этажки потеряли целые подъезды.

Разрушены подъезды домов: от первого до последнего этажа

Отдельные постройки снесены к фундаменту. Вместо них – кирпичные останки, которые показывают, как когда-то там располагались квартиры.

Промышленные здания потерпели не меньшие разрушения - разбиты стены и крыши.

Особенно поражаются кадры, если сравнить их с довоенными фотографиями. На снимках, размещенных на Google-картах – мирный город с мирными домами и предприятиями.

Промышленные предприятия на улице Патриса Лумумбы в Бахмуте на Донетчине

Между тем стоит отметить, что накануне в Telegram-канале «Мадяра», командира подразделения аэроразведки, указывалось, что Бахмут - полностью освобожден от нашествия армии России.

Кроме того 21 декабря в сети распространили сообщение неизвестного корреспондента, отмечавшего, что от города отброшены все войска армии РФ.

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