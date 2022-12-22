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В Воркуте осудили военного пенсионера из Беларуси

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  • 22.12.2022, 16:45
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В Воркуте осудили военного пенсионера из Беларуси

Он незаконно получал «северную» пенсию.

В российской Воркуте осудили военного пенсионера из Беларуси. Он более 10 лет получал «северную» пенсию. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми РФ.

Суд установил, что с 2007 по 2020 год мужчина скрывал факт своего переезда за пределы района Крайнего Севера на новое место в Беларусь. Ущерб от его махинаций составил почти 46 тысяч долларов.

Мужчина признал свою вину и перевел 100 тысяч российских рублей (около 3,5 тысяч долларов) в счет компенсации причиненного ущерба.

Суд назначил ему штраф около 8,8 тысяч долларов.

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