В Минобороны Беларуси рассказали про получение С-400 и «Искандеров» 15 25.12.2022, 21:27

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Они могут осуществлять огневое поражение как наземных, так и воздушных целей на больших дальностях.

Помощник Министра обороны по идеологической работе в ВС Беларуси — начальник главного управления идеологической работы Минобороны Леонид Касинский в эфире СТВ рассказал об ускоренном процессе получения ЗРК С-400 и ракетного комплекса «Искандер».

«Мы давно говорим о том, что мы хотели бы иметь эти образцы вооружения в своем боевом составе. И сегодня, наверное, та обстановка, которая складывается вокруг нашей страны, время сегодняшнее определило ускорить процесс получения этих образцов», — заявил Касинский.

По его словам, «Искандер» и С-400 «могут осуществлять огневое поражение как наземных, так и воздушных целей на больших дальностях, в стратегической глубине».

«Наши военнослужащие на сегодня, экипажи, расчеты, прошли полный курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах Вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь. Данные образцы вооружения сегодня находятся на боевом дежурстве и готовы полностью к выполнению задач по предназначению. Кроме того, в ходе встречи глав государств затрагивался вопрос относительно переоборудованных средств воздушного поражения, которые способны применять специальный боеприпас. Сегодня, как сказали главы государств, самолеты переоборудованы, проводится подготовка летного, летно-технического состава к выполнению задач», — добавил Касинский.

Напомним, 19 декабря Владимир Путин поддержал реализацию предложений Лукашенко по подготовке экипажей боевых самолетов армии Беларуси, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью. Он также заявил о передаче Беларуси ЗРК С-400 и ракетного комплекса «Искандер».

При этом в МИД РФ заявили, что «не предполагается ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию», «создание в Беларуси объектов для хранения ядерных боезарядов также не предусматривается, они по-прежнему будут сосредоточены на центральных складах в пределах территории России», а «подготовка белорусских военнослужащих будет осуществляться в российских учебных центрах по программам, исключающим вопросы эксплуатации ядерных боезарядов».

«На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов „Искандер-М“ двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом сами технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия передавать не планируется», — уточнила представительница МИД РФ Мария Захарова.

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