Ученые нашли древнейшие оружие в Америке 28.12.2022, 0:36

Возраст наконечников копий оценивается в 16 тысяч лет.

Ученые обнаружили в штате Айдахо в США каменные наконечники копий возрастом 16 тысяч лет. Как сообщает Science, это может быть древнейшее оружие, изготовленное в Америке.

Наконечники были закопаны в неглубокие ямки местными охотниками-собирателями. Они являются примером так называемой «технологии стержневых наконечников», которая позволяла людям в то время изготавливать наконечники копий из широкого спектра доступных материалов.

Ученые отмечают сходство наконечников с образцами, найденными в Японии. Поэтому исследователи предполагают, что технология их изготовления каким-то образом могла быть доставлена в Америку из Азии. Вместе с тем, это предположение еще предстоит подтвердить.

По мнению ученых, эта технология могла быть доставлены из Сибири. Древние люди могли приплыть в Америку вдоль покрытых льдом берегов Берингова пролива и вдоль побережья Тихого океана.

Но другие исследователи считают, что передача опыта между настолько отдаленными группами маловероятно. Они считают, что схожие методики изготовления каменных орудий могли появиться в нескольких регионах независимо друг от друга.

Земли в Америке исторически были населены коренными племенами не-персе и современные представители этого народа считают, что наконечники изготовили их предки.

Раскопки проводились недалеко от места, где в 1960-х годах были найдены кости животных возрастом 16 тысяч лет. Проведя исследования в 25 метрах вниз по течению реки, ученые нашли ямки с костями животных и 13 каменных наконечников.

Затем ученые провели радиоуглеродное датирование этих костей, которое показало, что их возраст составляет 15600-16000 лет, что согласуется с данными предыдущего исследования.

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