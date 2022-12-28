Пригожин публично унизил Медведева 1 28.12.2022, 18:54

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Евгений Пригожин

Глава ЧВК «Вагнер» прокомментировал прогнозы экс-президента РФ.

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высмеял прогнозы зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023 год.

Ранее бывший президент России, перевоплотившийся в радикала после начала войны, написал, что в будущем году может произойти «повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м», распад Евросоюза, «захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины», а также гражданская война в США.

Илон Маск назвал прогнозы Медведева «самыми абсурдными», которые он когда-либо слышал. Решил выступить с комментарием и Евгений Пригожин. Бизнесмен заявил, что ознакомился с «прогнозами, но не может «никак прокомментировать эротические фантазии».

Политолог, бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов в Telegram так оценил произошедшее:

– Пригожин прилюдно унизил Медведева. Интересно, что сделал он это без всякой на то необходимости. То есть, конфликт с руководством Министерства обороны – функционален, там есть реальные противоречия и сущностные претензии.

Оскорбление Медведева в этом смысле – диаметрально противоположно. В нём нет попытки решить какую-то проблему, это оскорбление ради оскорбления. Пригожин демонстрирует отчетливое желание поднять свой собственный статус: неприкасаемый в стране для него – только один человек, президент. А вот с экс-президентами он церемониться не намерен.

А еще в этой истории сквозит четкое понимание того, насколько непопулярен Медведев в элитах. Пригожин просто решил выразить общее мнение. То, что люди говорят кулуарно, он высказал вслух.

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