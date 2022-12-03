У Зеленского раскрыли новую тактику России 3.12.2022, 1:05

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Кремль ждет увеличения морозов.

Российская Федерация немного изменила тактику насчет нанесения ударов по Украине. Противник ждет, когда в стране ночью температура будет опускаться до около -10 градусов, чтобы заморозить людей, рассказал советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, план РФ «абсолютно людоедский».

- Мне кажется, что сейчас тактика России чуть-чуть поменялась - они ждут увеличения морозов, глубины морозов, грубо говоря, чтобы температура ночью просаживалась там до 8-10 градусов мороза, и вот в это момент они хотят нанести наиболее чувствительный удар по Украине, - сказал советник.

По словам Подоляка, грубо говоря, противники «открыто ждут возможности максимально жестко заморозить, потому что основной удар в таком случае приходится… даже не на энергетику как таковую, а на… отопление…».

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