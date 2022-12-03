Художника Алеся Пушкина этапировали в гродненскую тюрьму 4 3.12.2022, 21:32

Политзаключенного перевели на тюремный режим на полтора года.

Политзаключенного художника Алеся Пушкина этапировали в гродненскую тюрьму, сообщают правозащитники. Ужесточение наказания инициировала администрация колонии «Волчьи норы», где он отбывал наказание, а после судья Ивацевичского района Александр Крылович постановил перевести Пушкина на тюремный режим на полтора года.

В августе стало известно, что администрация колонии «Волчьи норы» в Ивацевичском районе наказала Алеся Пушкина пятью месяцами в ПКТ. Это специальная камера, куда переводят заключенных в качестве взыскания за злостные нарушения распорядка колонии. Из нее выходят только на работу и на полчаса в день на прогулку. Во время прогулки запрещено общаться с другими заключенными. Передачи не принимают, свидания и звонки запрещены.

Напомним, что художника задержали в марте 2021 года. Суд над ним начался 10 марта 2022 года, процесс сделали закрытым – «из-за сведений, являющихся государственной тайной».

В результате Алеся Пушкина приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он находился с середины апреля.

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