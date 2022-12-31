Белорус должен был сыграть с чемпионом мира по шахматам, но тот катастрофически опоздал на игру 31.12.2022, 9:57

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Чем закончилась партия?

В Алматы проходил шахматный чемпионат мира по блицу. В нем участвовал и белорусский гроссмейстер Владислав Ковалев. В первом туре его ждала игра против чемпиона мира Магнуса Карлсена. Но случилась неожиданность: норвежец приехал на партию всего за 30 секунд до ее конца.

Владислав Ковалев — один из лучших белорусских шахматистов. Сейчас он выступает под флагом Международной шахматной федерации, так как был уволен из нацсборной (спортсмен — один из подписантов письма против насилия), напоминает nashaniva.com.

29 декабря на чемпионате он должен был сыграть с Карлсеном. Но тот опоздал: попал в пробку. На площадку норвежец влетел в спортивных штанах и кроссовках, когда от 3 минут партии оставалось 30 секунд.

Но это не помешало чемпиону мира выиграть.

Ковалев после рассказал, что просил не запускать часы и дождаться соперника.

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