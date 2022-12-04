Как выглядят и сколько стоят самые дешевые авто в регионах?
- 4.12.2022, 1:07
Можно найти машину и за $290.
Чтобы купить машину на ходу в Барановичах, нужно минимум 730 рублей. Как выглядят и сколько стоят самые дешевые варианты — в материале bar24.by.
Renault 11 I – $300
Год выпуска: 1984. Объем и тип двигателя: 1,4 л, бензин.
Указанный пробег: 100 тыс. км.
ЗАЗ 968 M – $320.
Год выпуска: 1984. Объем и тип двигателя: 1,2 л, бензин.
Указанный пробег: 131 тыс. км.
Ford Mondeo I – $413
Год выпуска: 1993. Объем и тип двигателя: 1,6 л, бензин.
Указанный пробег: 399 тыс. км.
Opel Omega B – $500
Год выпуска: 1995. Объем и тип двигателя: 2 л, бензин.
Указанный пробег: 420 тыс. км.
Ford Escort V – $500
Год выпуска: 1997. Объем и тип двигателя: 1,4 л, бензин.
Указанный пробег: 300 тыс. км.
Ford Mondeo I – $550
Год выпуска: 1995. Объем и тип двигателя: 2 л, бензин.
Указанный пробег: 340 тыс. км.
Opel Astra F – $600
Год выпуска: 1993. Объем и тип двигателя: 1,6 л, бензин.
Указанный пробег: 450 тыс. км.
Citroen ZX – $600
Год выпуска: 1992. Объем и тип двигателя: 1,4 л, бензин.
Указанный пробег: 270 тыс. км.
Opel Astra F – $650
Год выпуска: 1992. Объем и тип двигателя: 1,6 л, бензин.
Указанный пробег: 320 тыс. км.