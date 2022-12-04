Как выглядят и сколько стоят самые дешевые авто в регионах? 4.12.2022, 1:07

Можно найти машину и за $290.

Чтобы купить машину на ходу в Барановичах, нужно минимум 730 рублей. Как выглядят и сколько стоят самые дешевые варианты — в материале bar24.by.

Renault 11 I – $300

Год выпуска: 1984. Объем и тип двигателя: 1,4 л, бензин.

Указанный пробег: 100 тыс. км.

ЗАЗ 968 M – $320.

Год выпуска: 1984. Объем и тип двигателя: 1,2 л, бензин.

Указанный пробег: 131 тыс. км.

Ford Mondeo I – $413

Год выпуска: 1993. Объем и тип двигателя: 1,6 л, бензин.

Указанный пробег: 399 тыс. км.

Opel Omega B – $500

Год выпуска: 1995. Объем и тип двигателя: 2 л, бензин.

Указанный пробег: 420 тыс. км.

Ford Escort V – $500

Год выпуска: 1997. Объем и тип двигателя: 1,4 л, бензин.

Указанный пробег: 300 тыс. км.

Ford Mondeo I – $550

Год выпуска: 1995. Объем и тип двигателя: 2 л, бензин.

Указанный пробег: 340 тыс. км.

Opel Astra F – $600

Год выпуска: 1993. Объем и тип двигателя: 1,6 л, бензин.

Указанный пробег: 450 тыс. км.

Citroen ZX – $600

Год выпуска: 1992. Объем и тип двигателя: 1,4 л, бензин.

Указанный пробег: 270 тыс. км.

Opel Astra F – $650

Год выпуска: 1992. Объем и тип двигателя: 1,6 л, бензин.

Указанный пробег: 320 тыс. км.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».