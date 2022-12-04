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Франция победила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022

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  • 4.12.2022, 20:07
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Франция победила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022

3:1.

Франция победила Польшу в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Встреча на стадионе «Аль-Тумама» завершилась со счетом 3:1.

Счет в игре открыл Оливье Жиру на 44-й минуте. Он вышел на первое место по забитым мячам за сборную Франции (52). По этому показателю Жиру обогнал Тьерри Анри (51 мяч).

Во втором тайме два гола за сборную Франции забил Килиан Мбаппе. Он стал первым игроком в истории, забившим восемь голов на чемпионате мира до достижения 24-летия.

В добавленное ко второму тайму время сборная Польши получила возможность реализовать пенальти. Вначале Уго Льорис отбил 11-метровый удар Роберта Левандовский, но вратарь сошел с линии еще до удара, поэтому пришлось перебивать. В итоге Левандовски забил и установил итоговый счет в игре.

Франция в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.

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