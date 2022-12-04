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Иранские СМИ опровергли слухи о ликвидации «полиции нравов» в стране

  • 4.12.2022, 21:42
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Иранские СМИ опровергли слухи о ликвидации «полиции нравов» в стране

Cлухи были связаны с неправильной трактовкой слов генерального прокурора Ирана.

Иран не отменял «полицию нравов», деятельность которой привела к гибели женщины из-за «неправильного ношения хиджаба» и дальнейшим протестам.

Об этом сообщает Al Alam.

По информации иранского издания, официальные представители власти не делали каких-либо заявлений о ликвидации «полиции нравов».

В Al Alam также отмечают, что такие слухи были связаны с неправильной трактовкой слов генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.

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