Иранские СМИ опровергли слухи о ликвидации «полиции нравов» в стране 4.12.2022, 21:42

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Cлухи были связаны с неправильной трактовкой слов генерального прокурора Ирана.

Иран не отменял «полицию нравов», деятельность которой привела к гибели женщины из-за «неправильного ношения хиджаба» и дальнейшим протестам.

Об этом сообщает Al Alam.

По информации иранского издания, официальные представители власти не делали каких-либо заявлений о ликвидации «полиции нравов».

В Al Alam также отмечают, что такие слухи были связаны с неправильной трактовкой слов генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.

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