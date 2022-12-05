Что сейчас происходит с Красным костелом в Минске 5.12.2022, 13:13

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Верующие в замешательстве.

Католические верующие обсуждают ситуацию с закрытым Красным костелом в Минске после того, как появилось официальное сообщение о назначении администратора прихода святого Симеона и святой Елены. Им стал ксендз Юрий Санько, а о статусе настоятеля ксендза Владислава Завальнюка в информации ничего не говорилось – что вызвало возмущение.

Как пояснили представители прихода:

«В приход назначен администратор по делам переговоров с государственными учреждениями и по вопросам ремонта. Но кс. Владислав остается настоятелем прихода, никто не отзывал его с этой должности и не давал другого декрета».

Также в комментариях добавили, что «кс. Юрия Санько сделали «медиатором» между епархией и госпредставителями, а относительно пастырства - служение таинств и служения св. Мессы за прихожан, заботе о духовном благе верующих, продолжающих территориально принадлежать к приходу св. Симеона и св. Елены, - это и далее обязанность кс. Владислава».

Принято решение о временном размещении и ведении деятельности прихода святого Симеона и святой Елены в архикафедральном костеле Имени Пресвятой Девы Марии - это означает, что от предложения властей об аренде другого помещения для прихода закрытого костела решили отказаться.

Одна из верующих отмечает, что «видела, как дают официальный комментарий о том, почему не начинают ремонтные работы в Красном костеле»:

«Потому что никто не выносит вещи из костела (фигуры, алтарь, скамейки...). Но зачем их выносить, если там не нужен ремонт. «Спадчына» делала ремонт несколько лет назад. Власти замалчивают разбитые окна в закристии. Я так понимаю, что настоятель отказался выносить вещи из костела, так как добивался следствия в связи с разбитыми окнами».

Официально о расследовании пожара, после которого Красный костел закрыли для верующих, ничего не сообщается. С тех пор прошло уже более двух месяцев.

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