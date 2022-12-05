Слава Комиссаренко: С Новой Беларусью будут все считаться и уважать 1 5.12.2022, 13:49

Белорусскому комику на концерте задали необычный вопрос.

Известного белорусского комика Славу Комиссаренко на концерте спросили, станет ли он министром юмора в Новой Беларуси. Видео с его ответом появилось в Telegram.

— Министром юмора? Я надеюсь, что в Новой Беларуси не будет министра юмора и это будет настоящая страна, с которой будут считаться, которую будут уважать, и она будет входить во все международные организации, — ответил комик.

Ранее Комиссаренко рассказал, как за ним неудачно охотилось КГБ.

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