Бразилия разгромила Южную Корею и стала четвертьфиналистом ЧМ-2022 6.12.2022, 0:00

4:1.

Сборная Бразилии со счетом 4:1 победила команду Южной Кореи и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.

Бразилия открыла счет уже на 7-й минуте после точного удара Винисиуса Жуниора. Прошло всего шесть минут, как Неймар реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды.

До перерыва в воротах Южной Кореи побывали еще два мяча. На 29-й минуте Ришарлисон завершил комбинацию, которую сам и начал, а на 36-й Пакета ударом с лета замкнул пас Винисиуса.

Во втором тайме Южная Корея благодаря мощному удару Пек Сын Хо издалека отквитала один гол, но спасти ситуацию не удалось.

Сборная Бразилии в четвертьфинале сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря.

Встреча против Южной Кореи стала для бразильцев 113-й на мировых первенствах. Ранее бразильцы делили первое место по данному показателю с командой Германии (по 112 встреч), которая в Катаре не вышла в плей-офф.

Сборная Бразилии является единственной командой, игравшей на всех чемпионатах мира.

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