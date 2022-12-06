Взрывы в Мелитополе: возле своего дома ликвидирован коллаборант

Взрывы в Мелитополе: возле своего дома ликвидирован коллаборант3
- 6.12.2022, 9:48
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Также очевидцы слышали «хлопки» возле аэродрома.
Утром 6 декабря во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремела серия взрывов.
Как сообщает местное издание «РИА Мелитополь», очевидцы слышали взрывы в районе аэродрома.
Кроме того, взрыв произошел в микрорайоне «Дробы» на проспекте 50-летия Победы. В домах повылетали стекла.
Потом издание сообщило, что взрыв в микрорайоне «Дробы» произошел у подъезда жилого дома и гаражей. Ликвидирован коллаборант Николай Волик.