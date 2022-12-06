Эффектный пас Алексея Протаса помог «Вашингтону» победить в матче против «Эдмонтона» 6.12.2022, 14:50

На счету белоруса уже пять бомбардирских баллов.

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:2.

У гостей эффектным «ассистом» при победном взятии ворот отметился белорусский нападающий Алексей Протас.

В середине третьего периода, Протас в таранном стиле прорвался на пятачок, однако вместо броска он отдал остроумный пас себе за спину. Набегавший из глубины площадки Ник Дауд принял передачу и запустил шайбу в ворота противника.

В этом матче Алексей Протас провел на льду 10 минут и 5 секунд, исполнил 2 броска по воротам, применил 1 силовой прием, заблокировал 1 выстрел соперников и завершил встречу с показателем полезности «+1».

В 27 играх текущего чемпионата на счету Алексея Протаса уже 5 бомбардирских баллов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Вашингтон» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Кулак — 1 (Нюджент-Хопкинс), 21:44 — 1:0. Эллер — 4 (Милано), 27:25 — 1:1. Макдэвид — 22 (мен.), 35:25 — 2:1. Оши — 4 (бол., Строум, Кузнецов), 36:55 — 2:2. Дауд — 4 (Протас, Дженсен), 47:13 — 2:3.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».