Путин в глубоком кризисе 3 6.12.2022, 17:26

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Российский диктатор разочарован в армии.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин получил от диктатора Владимира Путина тотальное одобрение на все свои действия, потому что так у него появилась альтернатива провалам армии РФ в Украине.

Так считает российский военный корреспондент Роман Попков, о чем он рассказал в эфире Радио НВ:

«Путин, думаю, сейчас переживает глубочайший психологический кризис. Он смертельно разочарован в армии. <...> Думаю, что официальные российские силовые структуры давным-давно уже мечтают провести новую „ночь длинных ножей“ и покончить с Пригожиным, но без приказа царя у них это не получится. И приказа царя они тоже не получат».

Корреспондент на днях побывал в Бахмуте и рассказал, почему город стал горячей точкой:

«Если Пригожин положит табличку Бахмут к ногам Путина, то он себя в глазах сумасшедшего императора выгодно выделяет на фоне российских генералов, которые сдают один регион за другим. Думаю, это будет Путину приятно. Но посмотрим, получится ли это, потому что украинские военные — настоящие герои. Они стоят насмерть, обороняются очень грамотно».

А Пригожин, по словам журналиста, уже вглядывается в горизонт постпутинской России:

«Он думает, что будет дальше в той масштабной драке за власть, которая в России будет наверняка после крушения путинского режима. Его частная военная компания — это задел на будущее. Он готовится к постпутинской России, как и [глава Чечни Рамзан] Кадыров, и некоторые чины Минобороны».

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