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Авиабаза в Курске все еще горит после атаки беспилотников

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  • 7.12.2022, 8:21
  • 7,256
Авиабаза в Курске все еще горит после атаки беспилотников

Опубликованы спутниковые снимки.

В сети показали последствия взрыва 6 декабря на авиабазе в Курске, откуда военная авиация России совершает атаки по Украине.

Спутниковые фото сервиса Planet Labs опубликовали «Схемы».

Аэродром в Курске до войны использовали как для гражданской, так и для военной авиации, однако с начала полномасштабного вторжения он стал сугубо военным.

Известно, что на нем штатно базируется 14-й истребительный авиаполк, вооруженный Су-30СМ.

На рассвете 6 декабря в районе аэродрома в Курской области после атаки беспилотника вспыхнул нефтенакопитель. Об этом сообщил губернатор области.

Удар пришелся по южной части аэродрома, тогда как большинство самолетов размещаются в северной части аэропорта на стоянках.

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