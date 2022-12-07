Авиабаза в Курске все еще горит после атаки беспилотников

Авиабаза в Курске все еще горит после атаки беспилотников1
- 7.12.2022, 8:21
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Опубликованы спутниковые снимки.
В сети показали последствия взрыва 6 декабря на авиабазе в Курске, откуда военная авиация России совершает атаки по Украине.
Спутниковые фото сервиса Planet Labs опубликовали «Схемы».
Аэродром в Курске до войны использовали как для гражданской, так и для военной авиации, однако с начала полномасштабного вторжения он стал сугубо военным.
Известно, что на нем штатно базируется 14-й истребительный авиаполк, вооруженный Су-30СМ.
A burning oil depot at Kursk (Khalino) Air Base in Russia was recently detected by NASA's FIRMS. pic.twitter.com/RNQnwprxyl— Brady Africk (@bradyafr) December 6, 2022
На рассвете 6 декабря в районе аэродрома в Курской области после атаки беспилотника вспыхнул нефтенакопитель. Об этом сообщил губернатор области.
Удар пришелся по южной части аэродрома, тогда как большинство самолетов размещаются в северной части аэропорта на стоянках.