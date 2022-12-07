Еще два политзаключенных вышли на свободу 7.12.2022, 10:46

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Они полностью отбыли свои сроки.

В начале декабря на свободу вышли фигуранты брестского «дела хороводов» Виктор Денисенко и Евгений Колпачик.

Они были осуждены по событиям 13 сентября 2020 года в Бресте, когда протестующие вышли на проезжую часть, а их разогнал водомет, сообщают правозащитники.

25 февраля 2021 года их признали виновными по ст. 342 УК («активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок») и приговорили по полтора года «химии». Виктор отбывал срок в осиповичской ИУОТ — 48, а Евгений — в мозырской ИУОТ-21.

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