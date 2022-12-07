Российские военные попали в масштабное ДТП на Донбассе: 16 человек погибли 7.12.2022, 11:18

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Грузовик и микроавтобус столкнулись в Шахтерском районе Донецкой области.

На трассе между оккупированными Шахтерском и Торезом на Донбассе произошло ДТП с участием российских военных. В результате 16 из них погибли, а трое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По информации оккупантов, грузовик и микроавтобус столкнулись в Шахтерском районе Донецкой области.

«Грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в «ДНР», погибли 16 человек, еще трое пострадали... Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии», - пишут пропагандистские СМИ, ссылаясь на данные так называемых «экстренных служб».

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