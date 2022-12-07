закрыть
7 декабря 2022, среда, 13:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: В Польшу едут самые дорогие танки в мире

5
  • 7.12.2022, 12:00
  • 6,136
Видеофакт: В Польшу едут самые дорогие танки в мире

Северо-восточной части страны вооружение достигнет в течение ближайших дней.

Самые дорогие танки мира направляются к восточной границе Польши. Варшава получила первую партию оружия, заказанную в Южной Корее. В порт города Гдыня прибыло 10 танков и 24 самоходные гаубицы.

Как говорится в сюжете ТСН, их Польша заказала в Сеула летом на фоне вторжения России в Украину. Танки, которые будут на вооружении польской армии, это К-2 Black Panther. Их считают самыми дорогими в мире, каждый такой стоит 8,5 млн долларов.

Эти танки способны развивать скорость до 70 км/ч, стрелять самонаводящимся бронебойным кумулятивным снарядом. Северо-восточной части Польши вооружение достигнет в течение ближайших дней.

Нынешняя партия - первая, новую Сеул обещает прислать полякам в следующем году вместе с боеприпасами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников
В Столбцы за приговорами
В Столбцы за приговорами Ирина Халип
Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников