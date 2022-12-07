Видеофакт: В Польшу едут самые дорогие танки в мире

Видеофакт: В Польшу едут самые дорогие танки в мире5
- 7.12.2022, 12:00
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Северо-восточной части страны вооружение достигнет в течение ближайших дней.
Самые дорогие танки мира направляются к восточной границе Польши. Варшава получила первую партию оружия, заказанную в Южной Корее. В порт города Гдыня прибыло 10 танков и 24 самоходные гаубицы.
Как говорится в сюжете ТСН, их Польша заказала в Сеула летом на фоне вторжения России в Украину. Танки, которые будут на вооружении польской армии, это К-2 Black Panther. Их считают самыми дорогими в мире, каждый такой стоит 8,5 млн долларов.
Эти танки способны развивать скорость до 70 км/ч, стрелять самонаводящимся бронебойным кумулятивным снарядом. Северо-восточной части Польши вооружение достигнет в течение ближайших дней.
Нынешняя партия - первая, новую Сеул обещает прислать полякам в следующем году вместе с боеприпасами.