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Новые «котлы» для армии РФ: какие территории ВСУ освободят до Нового года

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  • 7.12.2022, 12:07
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Новые «котлы» для армии РФ: какие территории ВСУ освободят до Нового года

Украинская армия получила стратегическое превосходство на поле боя.

Украинская армия имеет стратегическое превосходство на поле боя. До Нового года ВСУ могут освободить временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан отметил, что при условии успешного удара по Крымскому мосту российские оккупанты, которые находятся в Херсонской области и на полуострове, окажутся в «котле». При этом он считает, что бойцы ВСУ могут бить по логистической цепочке между Херсонской областью и Крымом.

«У нас очень хорошие стратегические позиции. Поэтому Запорожскую, Херсонскую и, возможно, Крым мы уже можем начать освобождать еще до Нового года. По крайней мере, можем в течение декабря подойти к Крыму – к одному из переходов к Арабатской стрелке, Чонгару или Перекопу», – рассказал эксперт в комментарии «24 каналу».

Также Свитан отметил, что одним из направлений, куда из-под Сватово могут двигаться украинские защитники, является Счастье. По его словам, в этом случае ВСУ освободят север Луганской области и выйдут на Луганск, а дальше уже нужно двигаться в сторону Российской Федерации.

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