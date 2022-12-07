Новые «котлы» для армии РФ: какие территории ВСУ освободят до Нового года 1 7.12.2022, 12:07

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Украинская армия получила стратегическое превосходство на поле боя.

Украинская армия имеет стратегическое превосходство на поле боя. До Нового года ВСУ могут освободить временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан отметил, что при условии успешного удара по Крымскому мосту российские оккупанты, которые находятся в Херсонской области и на полуострове, окажутся в «котле». При этом он считает, что бойцы ВСУ могут бить по логистической цепочке между Херсонской областью и Крымом.

«У нас очень хорошие стратегические позиции. Поэтому Запорожскую, Херсонскую и, возможно, Крым мы уже можем начать освобождать еще до Нового года. По крайней мере, можем в течение декабря подойти к Крыму – к одному из переходов к Арабатской стрелке, Чонгару или Перекопу», – рассказал эксперт в комментарии «24 каналу».

Также Свитан отметил, что одним из направлений, куда из-под Сватово могут двигаться украинские защитники, является Счастье. По его словам, в этом случае ВСУ освободят север Луганской области и выйдут на Луганск, а дальше уже нужно двигаться в сторону Российской Федерации.

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