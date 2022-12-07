«Кто-то ждет счастья снаружи, а кто-то наслаждается моментами своей жизни» 7.12.2022, 13:07

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Как белоруска с любимой собакой колесит на фуре по Европе.

Когда-то Дарья Пчельник покоряла олимпийские высоты, получала спортивные награды и высокие регалии. Сегодня известная гродненка колесит по просторам Европы на большегрузной фуре в компании с австралийской овчаркой Элис.

Почему Дарья сменила спортивную карьеру на работу водителя большегруза, как в ее парном экипаже появилась Элис, и чего больше в такой работе – романтики или усталости, узнали журналисты Newgrodno.by.

В спорт пришла поздно: метать молот начала в 18 лет

Несмотря на то, что в профессиональный спорт Дарья Пчельник пришла довольно поздно, свою почетную нишу девушке занять удалось. Гродненская спортсменка по метанию молота прославляла родной город и страну на различных соревнованиях и олимпиадах.

Регалий и награждений у девушки огромное количество.

Дарья – мастер спорта международного класса по метанию молота, участница Чемпионата мира 2005 и 2009 годах, победительница всемирной универсиады в 2007 в Бангкоке и финалистка Олимпийских игр 2008 в Пекине.

Первое время после окончания спортивной карьеры, признается Дарья, не покидала мысль, что после спорта человек словно не приспособлен к жизни – он ничего не умеет и ему сложно найти работу.

«Но это только так казалось. По факту я поняла, что спорт дает закалку. И справиться можно с абсолютно любой ситуацией. Когда мне говорили: дальнобой – это тяжело, я смеялась и отвечала – а метать в -25 градусов – легко?»

После спорта Даша Пчельник занималась здоровьем – за время спортивной карьеры накопилось большое количество травм. Потом даже были некоторые попытки вернуться в него.

«Но вскоре я осознала, что хочу жить по-другому», – вспоминает собеседница.

Перед тем, как прийти в дальнобой, Дарья Пчельник попробовала себя и на другом поприще.

«Знакомая однажды предложила мне помогать ей с клинингом. Я два месяца работала без выходных и на каком-то этапе поняла, что количество работы превышает мои силы. Я просыпалась утром, делала тренировку и ехала до вечера на работу. А хотелось другого – видеть мир и общаться с людьми. Однажды я поняла – надо что-то менять».

Как Дарья пришла в дальнобойщицы?

Дарья рассказывает, что в один из своих выходных она оказалась в транспортной фирме. Как раз в это время пришел тягач с цистерной. Мне один из директоров говорит: садись, прокатись за рулем!

«Это была любовь с первой поездки!» – восклицает Дарья.

С ее слов, когда она была маленькой, она очень хотела быть космонавтом. Но космос для меня – это не выход в скафандре из корабля, а центр управления полетами – рычажки, тумблеры, лампочки. И все это было в кабине той самой фуры!

Уже вечером Дарья гуглила, где в Гродно девушке можно получить категорию СЕ, и восторженно выслушивала историю своего знакомого дальнобойщика, что «некоторые девушки за рулем фуры ездят еще лучше мужиков».

«И я поняла, что нет ничего невозможного, и я непременно буду ездить за рулем фуры».

Так оно и вышло. Дарья отучилась на водителя большегруза, получила все необходимые документы и приступила к работе в европейской компании.

«Было ли мне когда-нибудь страшно? Один раз – очень даже. Я свернула не на трассу, а на малюсенькую дорогу. Я ехала, а кабина и полуприцеп собирали в это время все ветки по дороге. То чувство, когда едешь и понимаешь, что по этой дороге фуры раньше точно не ездили», — смеется Даша.

С ее слов, она поняла, что дело совсем плохо, когда подъезжала к мосту. По ее ощущениям, он был не шире моей машины.

«Я уже начала представлять вертолет с эвакуатором, но, к счастью, все обошлось – я с трудом, но вписалась».

Горы, море и много-много людей

О собаке Дарья мечтала давно. Но прежняя работа не давала никаких шансов на ее исполнение: плотный график и редкое появление дома – при таком графике питомца точно не заведешь. Казалось, что дальнобой отправит мечту о мохнатом друге еще дальше в топку.

«История Элис – это история о том, что у человека есть мечты и они должны сбываться. Как-то знакомая моя рассказала, что ее муж-дальнобойщик нередко рассказывал истории о водителях, которые ездят с собаками в рейс. Я спросила у своего начальника, можно ли и мне так».

Он ответил – «да хоть с крокодилом, главное, чтоб в кабине было чисто».

После этого Дарья начала присматривать себе собаку. Девушка вспоминает, что и раньше проходила тесты, какая ей порода больше подходит. Свой выбор бывшая гродненская спортсменка остановила на австралийской овчарке.

«Я забрала Элис от заводчицы в трехмесячном возрасте. На работе взяла отпуск на месяц. Думала, за это время подготовлю собаку к поездкам, приучу к выгулу. Но не тут-то было. Когда Элис исполнилось 4 месяца, я поняла, что она еще не готова к командировкам. Пришлось продлить себе отпуск еще на месяц», – вспоминает собеседница.

Бывшая спортсменка рассказала, что в это время у нее был офер от другой компании с хорошими условиями.

«Я прошла тест-драйв уже и даже был подписан трудовой контракт. Но начальник узнал, что у меня собака и запретил мне с ней ездить – санитарные там нормы или еще что-то. Я прокручивала много разных вариантов в голове и даже пыталась представить себе жизнь без собаки. Но как-то в моей голове картина такая не складывалась. И я начала уже думать, а не вернутся ли мне на прежнюю работу? В общем, была готова к любым предложениям, и оно появилось».

Теперь Элис в качестве второго члена экипажа колесит вместе с Дарьей по Европе. И глядя на их контент в Инстаграме, смело можем предположить, что Элис если и не все, то большинство точно завидуют – вот она сидит на главной площади в Венеции, а это бежит вдоль Средиземного моря, а это покоряет горы:

«Я приучала Элис к поездкам. И для нее быть в машине – это норма. Как только включается двигатель, она тут же засыпает. Работник года – так я ее в шутку называю», – смеется девушка.

Дарья рассказывает, что быт собаки, ее физическая активность – ее зона ответственности.

«В рейсах она на улице проводит больше времени, чем когда мы сидим дома. При любой возможности я с ней гуляю как можно дольше. Я лучше меньше поем, меньше посплю, но больше с ней прогуляюсь».

Дарья рассказывает и о казусах, которые бывали за время совместных поездок.

«Однажды с Элис пошли на прогулку. Я отпустила ее без поводка, чтоб отработать команду «со мной». И вот прямо перед нами выскакивает заяц и убегает в кусты. Элис, естественно, за ним. Слышен треск, потом – лай, а потом – визг и…тишина.

Я рванула за ней. Но на улице – ночь, передо мной колючие кусты, за ними – овраг, за оврагом – стена. По дороге я видела крупные кости диких животных. И в какой-то момент в моем сознании «нарисовалась» не очень хорошая картина – мою собаку унес волк», – возвращается в воспоминаниях Даша.

Дарья искала собаку до двух ночи, но безрезультатно.

«Поспать мне удалось всего полтора часа. Я проснулась от холода и опять вышла на поиски. Уже немного светало. Поэтому можно было нормально пройти через заросли. И тут за стеной я увидела Элис. Она носилась вдоль забора и не могла найти, как через него пройти.

Я показала ей проход, она прибежала ко мне – прыгала, пищала, даже мне показалось, что ворчала на меня, мол, почему я ее потеряла. После такого путешествия выпила литр воды, легла на свою лежанку, заснула и проспала весь день».

Девушка охотно делится реакциями со стороны прохожих и коллег.

«Для многих – это просто комбо – девушка за рулем фуры, да еще и с собакой в кабине! Реагируют очень хорошо – когда нас видят, улыбаются, показывают большой палец вверх. В офисе моей фирмы тоже все просто обожают Элис. Когда прихожу без нее, даже обижаются на меня. Любят ее погладить, почесать за ухом».

В послужном списке Даши и Элис – большое количество стран: Германия, Италия, Испания, Словения, Чехия, Венгрия и другие. Много встреч, знакомств, совместных рассветов у моря и закатов с видом на горы. При каждой возможности они посещают выставки, завоевывая титулы и призовые места.

«Вот иногда слышу – мол, ничего в этой работе романтичного нет: загрузился – доехал – выгрузился. А я вот думаю – счастье – это же внутри. Просто кто-то ждет его снаружи, а кто-то наслаждается моментами своей жизни», – признается гродненская известная спортсменка Дарья Пчельник.

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