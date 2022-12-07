На главной железнодорожной ветке России произошла крупная диверсия

На главной железнодорожной ветке России произошла крупная диверсия9
- 7.12.2022, 14:42
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Неизвестные сожгли несколько электроподстанций.
Вблизи Красноярска на одной из важнейших железнодорожных линий России неизвестные сожгли несколько электроподстанций.
Об этом сообщает Telegram-канал Управления Стратегических коммуникаций ВСУ.
«По предварительной информации, вблизи Красноярска на транссибирской магистрали неизвестные сожгли несколько распределительных щитков сигнальной и блокирующей систем автоматики», - рассказали в СтратКоме, добавив, что информация дополнительно уточняется.
Там отметили, что транссибирская магистраль - это главная и важнейшая железнодорожная «артерия» России, соединяющая ее Европейскую часть с Сибирью и Дальним Востоком.