Белорусы нелегально переходят границу, чтобы воевать на стороне Украины 1 7.12.2022, 14:58

3,744

Переходят границу и россияне.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в эфире «Радио Трек» рассказал о нарушениях белорусско-украинской границы. С начала войны в Украине было зафиксированы 17 подобных случаев.

Среди тех, кто переходил границу, были граждане Беларуси, РФ, Пакистана и Индии.

Некоторых из них выдворили из страны, так как они не могли подтвердить цель пересечения границы.

11 граждан Беларуси и России, которые перешли границу, воюют на стороне Украины.

В лагере для беженцев находятся шестеро граждан Пакистана и Индии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».