Белорусы нелегально переходят границу, чтобы воевать на стороне Украины

Белорусы нелегально переходят границу, чтобы воевать на стороне Украины1
- 7.12.2022, 14:58
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Переходят границу и россияне.
Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в эфире «Радио Трек» рассказал о нарушениях белорусско-украинской границы. С начала войны в Украине было зафиксированы 17 подобных случаев.
Среди тех, кто переходил границу, были граждане Беларуси, РФ, Пакистана и Индии.
Некоторых из них выдворили из страны, так как они не могли подтвердить цель пересечения границы.
11 граждан Беларуси и России, которые перешли границу, воюют на стороне Украины.
В лагере для беженцев находятся шестеро граждан Пакистана и Индии.