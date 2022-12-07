Что происходит на рынке аренды квартир в Минске 7.12.2022, 17:35

Предложение бьет рекорды.

По сравнению с ноябрем 2021 года в ноябре 2022-го спрос на аренду квартир в Минске снизился на 9%. При этом цены предложения выросли. Что еще происходит на рынке аренды квартир в Минске — в аналитике Realt.

Количество свободных для заселения квартир в столице продолжает увеличиваться: за весь ноябрь в базе фигурировало на 2.6% квартир больше, чем месяцем ранее. Причем рынок пополнился разными типами квартир равномерно: «двушек» стало больше на 3%, 1- и 3-комнатных квартир — на 2% в обоих случаях.

В то же время активность по поиску съёмного жилья в Минске, напротив, снижается. Согласно Google Trends, количество поисковых запросов «снять квартиру в Минске» по итогам ноября уменьшилось на 2.5%. Текущий уровень спроса является довольно низким для конца осени несмотря на то, что это не самый активный период для рынка в принципе: по сравнению с прошлогодним уровнем спрос на аренду квартир в Минске сегодня ниже на 9%.

Цены

Несмотря на снижение спроса на арендное жилье в Минске, средние цены немного выросли почти по всем сегментам и на конец месяца выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 262 (рост на 0.7%);

* 2-комнатные квартиры — $ 320 (рост на 0.6%);

* 3-комнатные квартиры — $ 402 (без изменений).

Сложившийся уровень цен аренды в ноябре на 4−5% ниже, чем в аналогичном месяце 2021 года.

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:

Доходность

Инвестиционная привлекательность аренды за месяц сократилась на 0.01 процентных пункта, в то время как максимальная доходность валютных депозитов за тот же период не изменилась. На данный момент аренда позволяет заработать в 1.2 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.

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