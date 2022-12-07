Российская фирма оставила около 200 белорусских таксистов без денег 5 7.12.2022, 17:56

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Компания буквально испарилась.

Минские таксисты Яндекс Go, которые работали нелегально, остались без заработанных денег: фирма-партнер сервиса не рассчиталась с ними и перестала выходить на связь. Водители рассказали «Зеркалу» об устройстве на работу, как их «кинули» и что они намерены делать.

«Около 200 человек денег не получили»

Около двух месяцев назад многодетный отец Дмитрий (имена героев статьи изменены) решил подработать в такси на арендной машине, он хотел брать заказы на пассажирские перевозки через платформу Яндекс Go. Отметим, что в Минске физлицо не может самостоятельно подключиться к платформе, чтобы брать заказы, человек должен заключить договор на сотрудничество с фирмой-партнером «Яндекса». Дмитрий нашел такую компанию через друга (он там работал около года) — ООО «Фарисон». Фирма брала с водителей 8% за предоставление заказов на перевозку. По словам собеседника, это одна из самых низких комиссий на рынке за эту услугу, есть таксопарки, которые назначают комиссию 15%.

О сотрудничестве Дмитрий и представитель фирмы договорились в вайбере, но трудовой договор не оформляли. По факту выходит, что мужчина нелегал, это в водительской среде называется «работать по-черному».

— Так работают многие таксисты. Потому что оформляться официально — это значит нести большие расходы по выплатам налогов, в результате заработок будет небольшой. И так надо заплатить 400 рублей в месяц за аренду авто, заправиться, отдать комиссию «Яндексу» 23%, плюс проценты фирме, через которую ты работаешь, — объяснил Дмитрий.

За первые две недели с водителем рассчитались вовремя и в полном объеме, а вот за последнюю неделю около 400 рублей он не получил. Оказалось, что компания, с которой он сотрудничал, буквально испарилась.

— В нашем водительском чате начали шуметь коллеги, сообщали, что с ними тоже не рассчитались. Около 200 человек не получили деньги, люди скидывали скриншоты сумм, у меня она не самая большая.

В аналогичную ситуацию попал коллега Дмитрия, минчанин Владислав. Он сообщил, что также работал «по-черному», однако его сотрудничество длилось дольше.

— Когда устраивался, написал в вайбер компании, мол, хочу у вас работать, дайте доступ к заказам Яндекс Go. Меня попросили сбросить права и техпаспорт на автомобиль. Короткая проверка — и я уже могу получать заказы и возить пассажиров, — рассказал Владислав о том, как попал к перевозчику.

Из фирмы водителю сообщили, что если он хочет, то ему выдадут трудовой договор, но Владиславу он был не нужен. По сведениям собеседника, некоторые его коллеги просили этот документ и через какое-то время получали его по почте, но никто из них не бывал в офисе компании и не видел их сотрудников.

— Сперва все было нормально — работал и получал деньги. Единственное, что было странным: каждые три месяца название фирмы менялось. Сперва это было ООО «Трансквалити», потом ООО «Дизвойс» и последнее название «Фарисон».

В последний месяц фирма перестала делать выплаты работникам. Сперва их просили не волноваться, мол, проблемы с банком, надо подождать. А в конце прошлой недели сотрудники компании вообще перестали отвечать на сообщения.

— Люди начали звонить по телефонам руководству фирмы — ни по одному номеру дозвониться не удалось. Вайбер молчит. Начали ездить по офисным адресам — а они просто не существуют. Нас кинули.

Коллеги Владислава заплатили деньги, чтобы получить доступ к картотеке, где можно получить информацию о компаниях, с которыми они работали. Выяснилось, что их учредители — граждане России.

— О проблеме мы сообщали в «Яндекс», просили не переводить фирме деньги за нашу работу в последнюю неделю (сервис рассчитывается с партнером за перевозки раз в неделю). К сожалению, наши доводы не приняли и деньги компании перевели, но выплаты до нас так и не дошли. Нам ответили, чтобы мы обращались в суд.

Таксисты обратились за помощью в Ассоциацию перевозчиков и диспетчеров такси, им ответили, что постараются помочь и будут держать дело на контроле. В милицию таксисты пока не обращались, но намереваются написать коллективное заявление.

По данным Владислава, всего в компании пострадали около 300 таксистов. Они недополучили деньги на разные суммы: от нескольких десятков до 1500 рублей. Сам собеседник недополучил сумму чуть менее 800 рублей.

— Не знаю, получим ли мы свои деньги. Но хочется предупредить всех таксистов, чтобы были осторожными. В Минске очень много фирм, аналогичных тем, на которые мы нарвались.

Журналист «Зеркала» пытался дозвониться по пяти номерам телефонов учредителей и сотрудников компании-партнера, чтобы получить комментарий, но это сделать не удалось: на некоторых номерах срабатывает голосовая почта, какие-то вообще не существуют.

Комментарий пресс-службы Яндекс Go

В Яндекс Go на запрос «Зеркала» ответили, что водители, действительно, не могут получить деньги от перевозчика ООО «Фарисон», а руководитель компании не выходит на связь. При этом сервис платежи перевозчику перечислил вовремя.

— Мы приняли решение помочь пострадавшим водителям. Тем, кто устроится к другим партнерам и продолжит выполнять заказы сервиса, будут оказаны меры поддержки. Водителям необходимо обратиться в службу поддержки через свое водительское приложение — команда поделится инструкциями, — сообщили в пресс-службе.

Яндекс Go надеется, что водители все-таки смогут получить от перевозчика свои деньги в полном объеме. Сервис готов предоставить всю необходимую информацию по запросу правоохранительных органов и содействовать расследованию.

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