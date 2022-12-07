Какие елки и за сколько покупают в Беларуси 1 7.12.2022, 20:34

И как правильно выбрать праздничное дерево.

Стало известно, как белорусам нужно правильно выбирать елку на Новый год. Подробнее об этом и о елочных базарах в Беларуси рассказали в эфире «Беларусь 1».

Так, уже через 10 дней, с 17 декабря в Беларуси стартуют елочные базары. За зимний период организации Министерства лесного хозяйства продают свыше 130 тысяч живых деревьев. Причем в основном белорусы покупают на Новый год ели - 90%, еще 10% покупок — сосна.

Наиболее часто продаваемая живая зеленая красавица в Беларуси - 1,5-метровая ель обыкновенная примерно за 19 белорусских рублей. А вот запрос на елки в кадках у белорусов составляет всего 2%, но ежегодно спрос на них растет.

Как выбрать новогоднюю елку

Как правильно выбрать новогоднюю елку, уточнил главный специалист Минлесхоза Александр Овсей. Эксперт подсказал, что при выборе елки нужно обращать внимание на цвет дерева. Свежая елка, как правило, насыщенного темно-зеленого цвета. Кроме того, еще нужно проверять гибкость веточек. Для этого - нагнуть ветку, если она трещит или ломается, то елка срублена давно и долго не простоит дома и быстро начнет осыпаться.

Как сохранить и высадить елку в кадке

Елки и сосны в кадках реализуются сразу с корневой системой. После новогодних праздников их можно высадить на участке, во дворе или просто вдоль дороги. Но только когда потеплеет — весной. После Нового года елку в кадке можно перенести на балкон или подвал, где температура ниже домашней, но выше уличной. При этом елку раз в два дня нужно обильно поливать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».