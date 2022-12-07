Телескоп Hubble сфотографировал одну из самых молодых галактик вселенной 7.12.2022, 22:11

Космический телескоп смог разглядеть около 60 звезд в крошечной галактике.

Астрономы обнаружили необычную галактику с характеристиками, которые больше напоминают галактики в далекой ранней Вселенной. Об этом сообщает NASA 6 декабря.

Крошечная галактика HIPASS J1131–31 диаметром всего 1200 световых лет получила прозвище «Пикабу» (переводится как «Ку-ку») из-за того, что она всего 50–100 лет назад «вынырнула» из-за быстро движущейся звезды, которая мешала астрономам обнаружить ее.

Открытие является совместным достижением телескопов на земле и в космосе, в том числе космического телескопа Hubble. Исследование показывает, что галактика Пикабу является ближайшим примером процессов формирования галактик, которые происходили вскоре после Большого взрыва, 13,8 миллиарда лет назад.

«Открытие галактики Пикабу похоже на открытие прямого окна в прошлое, что позволяет нам изучать ее экстремальные условия и звезды с уровнем детализации, недоступным в далекой ранней Вселенной», — сказал астроном Гагандип Ананд из Научного института космического телескопа.

Впервые Пикабу была обнаружена как область холодного водорода более 20 лет назад. Наблюдения в дальнем ультрафиолете космической миссии NASA Galaxy Evolution Explorer показали, что это компактная голубая карликовая галактика.

Космический телескоп Hubble смог разглядеть около 60 звезд в крошечной галактике, возраст почти всех из которых составляет несколько миллиардов лет или меньше. Результаты исследований показали основное различие между Пикабу и другими галактиками. Звезды Пикабу указывают на то, что это одна из самых молодых и наименее химически обогащенных галактик, когда-либо обнаруженных в локальной вселенной.

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