Лукашисты придумывают новые способы, как собрать денег с «тунеядцев» 3 7.12.2022, 22:52

5,656

Что они ввели на этот раз.

Чиновники с 1 декабря ввели очередное изменение для «тунеядцев» — тех, кого они считают не занятыми в экономике. Новшество касается способов, как белорусы могут узнать, включили ли их в базу «иждивенцев», пишет «Зеркало».

Как до 1 декабря можно было узнать, в базе человек или нет

Первый способ — обратиться в «тунеядскую» комиссию по месту регистрации. Это можно сделать как по телефону, так и письменно (обычным письмом или по электронной почте).

Второй вариант — посмотреть информацию на Едином портале электронных услуг (portal.gov.by), стоимость услуги была 42 копейки. Но для этого требовались логин и пароль, которые можно было получить в службе «одно окно» по месту жительства. То есть для этого нужно было сходить в исполком. Эта услуга была бесплатной. Также была опция посмотреть данные из «тунеядской» базы через электронную цифровую печать.

Чиновники также обещали, что будут писать на жировках, что человека включили в базу тунеядцев.

Что изменилось с 1 декабря

С декабря проверить, не включили ли в базу «тунеядцев», на старой версии единого портала электронных услуг (portal.gov.by) не удастся. С нынешнего месяца сделать это возможно только на новой версии единого портала электронных услуг — platform.gov.by.

«Доступ к личному кабинету со строгой аутентификацией (электронная цифровая печать или ID-карта) осуществляется с использованием программного комплекта продуктов для организации защищенного канала передачи данных GSecTLS (ПО GSecTLS) и клиентской программы (ПО КП)», — сообщили в контакт-центре единого портала электронных услуг.

То есть через логин и пароль, которые работали на сайте portal.gov.by, для новой версии единого портала электронных услуг не работают. Чтобы проверить данные в базе «тунеядцев» относительно себя (эта услуга платная), нужны либо электронная цифровая печать, либо ID-карта.

При этом нужно учитывать, что за электронную цифровую подпись нужно заплатить. В год это может обойтись порядка 44 рублей.

Напомним, ID-карты в Беларуси начали выдавать с 1 сентября 2021 года. За выдачу идентификационной карты потребуется заплатить 1,5 базовой величины (сейчас 48 рублей).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».