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В Гомеле мужчина избил таксиста

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  • 8.12.2022, 12:26
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В Гомеле мужчина избил таксиста

Нападавший — известный хулиган, который скрывался в России.

В Гомеле нетрезвый пассажир избил таксиста и повредил машину. Таксист привез двух пассажиров к одной из многоэтажек на улице Ефремова. Мужчины были пьяны. Пассажиры отказались платить. Один из них ударил шофера, сломал зеркало заднего вида, разбил стекло и помял дверь.

Таксист вызвали милицию.

Оказалось, что нападавший — 37-летний мужчина, которого много раз задерживали за административные правонарушения, но тот скрылся в России.

Гомельчанина задержали. Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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