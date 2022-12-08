В Гомеле мужчина избил таксиста

В Гомеле мужчина избил таксиста1
- 8.12.2022, 12:26
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Нападавший — известный хулиган, который скрывался в России.
В Гомеле нетрезвый пассажир избил таксиста и повредил машину. Таксист привез двух пассажиров к одной из многоэтажек на улице Ефремова. Мужчины были пьяны. Пассажиры отказались платить. Один из них ударил шофера, сломал зеркало заднего вида, разбил стекло и помял дверь.
Таксист вызвали милицию.
Оказалось, что нападавший — 37-летний мужчина, которого много раз задерживали за административные правонарушения, но тот скрылся в России.
Гомельчанина задержали. Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.