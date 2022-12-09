Масштабный пожар в Москве: названа причина возгорания ТЦ «МегаХимки» 6 9.12.2022, 9:59

4,312

Появилась также информация о первых жертвах.

Сегодня утром, 9 декабря, в ТЦ «МегаХимки», расположенном на Ленинградском шоссе, около границы Москвы и Московской области, произошел масштабный пожар. Загорелась кровля гипермаркета «OBI». Огонь охватил минимум 17 тыс. кв м торгового центра.

Как сообщили экстренные службы РФ, причиной возгорания в гипермаркете OBI стали сварочные работы в пристройке к зданию.

По данным МЧС РФ, один человек погиб.

Уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту пожара в ТЦ «Мега Химки», заявили в СК РФ.

Ущерб от пожара OBI в Химках с учетом припаркованных авто может составить 20-30 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков.

На данный момент пожар локализован на площади 7 тысяч квадратных метров.

Общий контактный центр «Мега» по России сообщил, что ТЦ «МегаХимки» будет закрыт 9 декабря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».