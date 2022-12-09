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74-летнюю политзаключенную Наталью Таран перевели в гомельскую колонию

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  • 9.12.2022, 11:41
  • 2,338
74-летнюю политзаключенную Наталью Таран перевели в гомельскую колонию
Наталья Таран

Ее дело рассматривалось в закрытом режиме.

74-летняя политзаключенная Наталья Таран этапирована в колонию, сообщили в правозащитном центре «Вясна».

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. По данным правозащитников, женщину обвинили в клевете на Александра Лукашенко (ст. 367 УК РБ), оскорблении Александра Лукашенко (ст. 368 УК РБ), а также оскорблении должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст. 369 УК РБ).

До приговора суда женщина находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Судья Ольга Серякова признала Наталью Таран виновной по всем пунктам обвинения и назначила ей три с половиной года колонии общего режима.

Недавно женщина была переведена в гомельскую женскую колонию №4.

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