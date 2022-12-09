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Белорусы создали приложение, которое вошло в американский топ

  • 9.12.2022, 15:50
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Белорусы создали приложение, которое вошло в американский топ

Оно работает на базе нейросети.

Разработанное белорусами приложение AI Art заняло второе место по загрузкам в App Store в США, пишет onliner.by.

Помимо генерации изображений из текстовых запросов, программа позволяет создавать аватары из фотографий в разных стилях, а также конвертировать скетчи в иллюстрации.

AI Art выпущено в сентябре 2022 года и работает на базе нейросети для генерации изображений Stable Diffusion. «Просто введите то, что у вас на уме, и нейросеть сгенерирует потрясающие изображения, соответствующие вашему описанию», — сказано в описании программы.

На первом месте по загрузкам как в США, так и во многих других странах находится еще одно приложение, работающее на основе нейросети и связанное с обработкой фото. Речь о Lensa, которое умеет превращать селфи в разные стилистические портреты.

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