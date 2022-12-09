Какая погода ждет белорусов на выходных 9.12.2022, 17:44

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Прогноз на 10-12 декабря.

10 декабря погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Украиной. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем, пишет pogoda.by.

Ночью местами по Брестской области, утром и днем во многих районах по юго-востоку страны ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, по Гомельской области с дождем). В отдельных районах республики слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Утром и днем местами налипание мокрого снега. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -4..+2°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

11 декабря ночью погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления, утром и днем начнет сказываться влияние северной периферии южного циклона, смещающегося с Балканского полуострова на центральные районы Украины. Облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами кратковременный снег.

Утром и днем ожидаются сложные погодные условия: на большей части территории республики осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами сильные осадки, налипание мокрого снега, метель, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточной четверти умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С, по северу страны местами до -9°С; максимальная температура воздуха днем будет колебаться от -5°С на северо-западе до +5°С на юго-востоке страны.

12 декабря погодные условия продолжит формировать южный циклон, центр которого переместится на Беларусь. Облачно. Сохранятся сложные погодные условия: во многих районах республики пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, ночью в отдельных районах метель.

На отдельных участках дорог страны гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, временами порывистый, ночью местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, по юго-востоку Беларуси она составит +1..+4°С; максимальная температура воздуха днем будет находиться в пределах от -5°С по западу до +7°С по востоку.

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