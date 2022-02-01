Как Лукашенко окружил себя взяточниками 10 1.02.2022, 16:36

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Коррупционеры сидят в зале, а не в следственном изоляторе.

«Вопросы коррупции никто не снимал. Я много раз об этом говорю в последнее время, когда мне приносят оперативные материалы и уже материалы, которые надо передавать следствию даже по верхнему эшелону власти. Стыдно становится, как вы, сгорбившись, вот эти зеленые бумажки сортируете. Стыдно! Некоторые сидят в этом зале. Ребята, сделайте выводы, потом поздно на меня будет обижаться…

(Сказано во время последнего выступления Лукашенко)

Такой вопрос задавали некоторые из тех, кто слушал в минувшую пятницу выступление А.Лукашенко. Тем более если ему соответствующие спецслужбы показали видеоматериалы, как кто-то подсчитывает явно нечестным трудом нажитые «зеленые бумажки», пишет «Народная Воля».

Стоит заметить, что уже не первый раз во время традиционных посланий белорусскому народу Лукашенко передает «приветы» коррупционерам во власти. Так было, например, с бывшим начальником Службы безопасности, экс-заместителем госсекретаря Совета безопасности Андреем Втюриным, которого взяли с поличным при получении 150.000 долларов. Тогда Лукашенко тоже говорил о коррупции и, не называя конкретных имен, предупредил своих: «Мужики, лучше беднее, но на свободе».

«Ему был дан шанс…» – сказал после ареста Втюрина Лукашенко.

Видимо, предоставляя шанс чиновникам-коррупционерам, которые пока еще на свободе, но уже под прицелом спецслужб, Лукашенко ждет, что они приползут к нему на коленях, в слезах и соплях будут каяться, заявлять о бесконечной преданности, говорить, что бес попутал и такое никогда больше не повторится. По этой логике, пожертвуют свои золотые запасы в бюджет и уйдут в отставку. Полное забвение лучше, чем тюрьма.

Другое дело, что доходит не до всех. И многие только на холодных нарах в СИЗО начинают понимать: это ж, видимо, он обо мне тогда говорил. И требуют адвоката, и молят о помиловании, и обещают взамен молчать обо всем, что было и чего не было. Как, например, та же Галина Журавкова, экс-управляющий делами Лукашенко. Суд признал, что она, используя служебное положение, вступила в преступный сговор и похитила у государства более 3,2 миллиона долларов, ее приговорили к четырем годам лишения свободы. Однако в колонию Галина Анисимовна так и не доехала: ей отпустили все грехи. «Это исключительное право главы государства, он им воспользовался, и здесь нет никакого нарушения законности, – объяснял журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало. – Решение проходило через комиссию по помилованию, в которой я тоже принимал участие, все процедуры были соблюдены». С тех пор, кстати, Журавкова как в воду канула – ни слова публичного, ни комментария, ни фотографии.

Но так, как ей, везет далеко не всем. Некоторым придется сидеть от звонка до звонка.

В этот раз Лукашенко вспомнил о коррупционерах, говоря о налоговых проверках. Экс-помощник Лукашенко по Гродненской области Сергей Ровнейко, который тоже послания белорусскому народу регулярно слушал, лишился своей должности как раз после проверки декларации о доходах, в которой были указаны не одна квартира и автомобиль.

«Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка, – рассказывал Лукашенко. – Не может обычный чиновник и его семья так жить. Но подозрение подозрением, какие факты были. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило. Прошло определенное время – его задержали во время получения 200 тысяч долларов, с деньгами в руках. Операция готовилась, она была санкционирована мною».

Ровнейко и Втюрину дали по 12 лет.

В свое время экс-генпрокурор Александр Конюк выступил за публикацию в открытом доступе деклараций чиновников, занимающих высокие посты.

«Люди должны знать о чиновниках: что у них есть, за что они живут, какие у них строения, машины и т.д. Это нормальная мировая практика», – говорил Конюк. Правда, инициативу до сих пор так и не реализовали. А было бы неплохо посмотреть, за какие средства возвели свои дворцы некоторые нынешние «депутаты», чиновники-вертикальщики, какие машины стоят в гаражах у министров, какие зарплаты и бонусы они получают, как у них вообще дебет с кредитом сходится. Почему нет? Если бы была такая прозрачность, тогда, может, и не надо было бы высшему эшелону коррупционеров витиеватые намеки во время посланий адресовать?

Услышали ли Лукашенко министры, генералы и «депутаты», сидевшие во Дворце Республики во время послания, покажет время. Но, скорее всего, в ближайшее время мы услышим о том, как полетят чьи-то бедовые головы с высоких должностей. И не стоит их жалеть. Воруешь, берешь взятки, живешь на откатах – отвечай по закону.

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